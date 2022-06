“Don Matteo 14” si farà | la sorte di Don Massimo nelle mani di Raoul Bova

Leggi su dilei

(Di giovedì 2 giugno 2022) L’annuncio dell’uscita di scena di Terence Hill aveva destato scalpore, ma Donnon ha deluso le aspettative del pubblico. Anzi, possiamo dire a gran voce che non solo le abbia confermate, ma perfino superate. La tredicesima stagione dell’amatissima fiction di Rai 1 ha chiuso con ascolti da record e, nei panni della new entry Don, è stato la ciliegina su una torta che ha fatto gola a un numero di telespettatori mai registrato prima. E, insieme al resto del cast, è pronto per tornare sul set di Don14. “Don14”, quando iniziano le riprese Dalle colonne del settimanale Oggi arriva la conferma: non solo Don14 si, ma le riprese inizieranno prima di quanto si immagini. I telespettatori hanno gustato una ...