Ucraina: parlamentari russi espulsi da partito comunista per appello a fine guerra (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mosca, 1 giu. (Adnkronos/Dpa) - Il partito comunista della regione del Territorio del Litorale, nell'Estremo Oriente russo, ha espulso due parlamentari regionali colpevoli di aver chiesto la fine della guerra in Ucraina. "Questi parlamentari hanno screditato il nostro partito con il loro appello quindi non c'è posto per loro tra di noi", ha dichiarato Anatoly Dolgachev, capogruppo comunista nel parlamento regionale, citato dal Kommersant. Nel corso di una seduta parlamentare che si è svolta la settimana scorsa, uno dei due parlamentari aveva letto una dichiarazione in cui si chiedeva al presidente russo Vladimir Putin di mettere fine a quella che Mosca chiama "l'operazione militare ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mosca, 1 giu. (Adnkronos/Dpa) - Ildella regione del Territorio del Litorale, nell'Estremo Oriente russo, ha espulso dueregionali colpevoli di aver chiesto ladellain. "Questihanno screditato il nostrocon il loroquindi non c'è posto per loro tra di noi", ha dichiarato Anatoly Dolgachev, capogrupponel parlamento regionale, citato dal Kommersant. Nel corso di una seduta parlamentare che si è svolta la settimana scorsa, uno dei dueaveva letto una dichiarazione in cui si chiedeva al presidente russo Vladimir Putin di metterea quella che Mosca chiama "l'operazione militare ...

