Spara e ferisce 4 giovani | indagato a gip | “Ho agito per paura”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha ammesso di averto, seppur puntando l’arma verso il basso, ma di averlo fatto perdi essere aggredito, e non per vendicarsi. Si è difeso così, nel corso dell’interrogatorio sostenuto davanti al Gip di Napoli Nord Vera Iaselli, il 37enne Marco Bevilacqua, fermato dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica dopo aver ferito a colpi di pistola quattroall’esterno di un bar di Qualiano, nel Napoletano; Bevilacqua si è procurato l’arma poco prima, rapinandola ad una guardia giurata, che è stata minacciata con il coltello. Il giudice ha deciso per la convalida del fermo con emissione di ordinanza in carcere, e il 37enne, difeso dall’avvocato Nunzio Mallardo, è dunque rimasto all’istituto di reclusione napoletano di Poggioreale con accuse gravi: tentato omicidio plurimo, ...