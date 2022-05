Roland Garros 2022: Trevisan continua a sorridere, eterno Nadal (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’orologio segna l’1:30 ed è da poco terminata una folle giornata del Roland Garros 2022, forse la più entusiasmante dall’inizio del torneo. Un giorno incredibile per il tennis mondiale, ma anche italiano, che ha regalato soddisfazioni, sorrisi, sorprese e anche un po’ di sonno visto che è finito davvero tardi. Andiamo a ripercorrere insieme cos’è accaduto, dall’impresa di Trevisan alla battaglia Djokovic-Nadal, passando per l’eliminazione di Alcaraz. Non ce ne vogliamo gli uomini, ma il capolavoro di Martina Trevisan è troppo bello per non parlarne subito. La giocatrice toscana prosegue la sua favola, ottenendo la decima vittoria consecutiva e staccando il pass per la prima semifinale slam della carriera. Martina è partita bene, poi ha tremato (fallendo un match) e infine è riuscita ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’orologio segna l’1:30 ed è da poco terminata una folle giornata del, forse la più entusiasmante dall’inizio del torneo. Un giorno incredibile per il tennis mondiale, ma anche italiano, che ha regalato soddisfazioni, sorrisi, sorprese e anche un po’ di sonno visto che è finito davvero tardi. Andiamo a ripercorrere insieme cos’è accaduto, dall’impresa dialla battaglia Djokovic-, passando per l’eliminazione di Alcaraz. Non ce ne vogliamo gli uomini, ma il capolavoro di Martinaè troppo bello per non parlarne subito. La giocatrice toscana prosegue la sua favola, ottenendo la decima vittoria consecutiva e staccando il pass per la prima semifinale slam della carriera. Martina è partita bene, poi ha tremato (fallendo un match) e infine è riuscita ...

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - gippu1 : Gli ultimi quattro tennisti italiani ad arrivare in semifinale in uno Slam sono tutti tifosi della #Fiorentina (Ber… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Roland Garros: Nadal elimina Djokovic ai quarti di finale - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Roland Garros: Nadal elimina Djokovic ai quarti di finale -