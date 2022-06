“Ricoverato in ospedale”. Giancarlo Magalli, è il conduttore a renderlo noto: le sue condizioni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Brutto periodo questo per Giancarlo Magalli Ricoverato in ospedale. Il conduttore tv infatti ha raccontato di aver passato una disavventura dopo l’esperienza al Cantante Mascherato. Dopo il programma di Milly Carlucci, in cui l’artista romano ha partecipato con la figlia Michela (la confessione della ragazza sul padre), di lui nessuna traccia. E ora spunta di nuovo sulle pagine del settimanale Nuovo Tv: in un’intervista ha rivelato di aver dovuto fronteggiare uno spiacevole inconveniente. Il 74enne è stato infatti Ricoverato per alcuni giorni. Giancarlo Magalli Ricoverato in ospedale per curare una fastidiosa infezione. Il conduttore ha preferito, per il momento, non fornire ulteriori dettagli, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Brutto periodo questo perin. Iltv infatti ha raccontato di aver passato una disavventura dopo l’esperienza al Cantante Mascherato. Dopo il programma di Milly Carlucci, in cui l’artista romano ha partecipato con la figlia Michela (la confessione della ragazza sul padre), di lui nessuna traccia. E ora spunta di nuovo sulle pagine del settimanale Nuovo Tv: in un’intervista ha rivelato di aver dovuto fronteggiare uno spiacevole inconveniente. Il 74enne è stato infattiper alcuni giorni.inper curare una fastidiosa infezione. Ilha preferito, per il momento, non fornire ulteriori dettagli, ma ...

