Non funziona app PostePay oggi 1 giugno, il canale di assistenza specifico (Di mercoledì 1 giugno 2022) oggi 1 giugno non funziona app PostePay a dovere per svariati clienti. Lo strumento messo a disposizione da Poste Italiane per la gestione e le operazioni di home banking con la parta prepagata presenta delle anomalie più o meno bloccanti in questa mattinata del primo giorno di questo mese estivo. Le anomalie di giornata riguardano, in particolar modo, solo l'app PostePay e non quella BancoPosta. Si tratta tuttavia di una situazione in itinere che potrebbe repentinamente cambiare anche nel giro di pochi minuti. Al momento di questa pubblicazione, il sito Downdetector segnala un centinaio di testimonianze di persone coinvolte appunto dalle difficoltà odierne. Per questo motivo è possibile ipotizzare la natura di nicchia del down attuale, magari associato solo a specifiche funzioni e non al servizio ...

