«Noi | tifosi del Madrid aggrediti e derubati dai francesi La polizia ci sparava spray e palline di gomme»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Non è come dice il ministro dello Sport francese: i disagi organizzativi nell’accesso allo Stade de France, in occasione della finale di Champions League tra Liverpool e Realdi sabato sera non hanno riguardato solo i controlli più leggeri deiinglesi. Anzi. El Mundo riporta le testimonianze di alcuniisti. “Sono venuti a prenderci tutto, a derubarci, ma sono stati i poliziotti a lanciarcial peperoncino edi gomma. Siamo scesi nella metropolitana e si era già trasformata in una trappola per topi. Se avessimo provato a prendere un taxi ci chiederebbero 300 euro per farci uscire da lì”. Ci sono decine di altre storie. Come quella di Enrique Cazorla: “Abbiamo iniziato a correre e abbiamo sentito lasparare. Abbiamo preso in braccio il nostro ...