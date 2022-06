Malore fatale mentre è alla guida | muore un 74enne sannita

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ha avuto uneradella sua auto, una Opel Corsa, e ha finito la corsa contro un muro. È morto così questo pomeriggio a Benevento, in contrada San Vitale, undi Benevento. I medici del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per lui, stroncato da un arresto cardiaco. Secondo la ricostruzione dell’incidente fatta dagli agenti della Polizia Municipale, l’uomo era al volante di dell’auto, quando a causa delha perso il controllo del mezzo, e premendo sull’acceleratore e poi si è schiantato contro una cunetta. Sul posto sono arrivati la Polizia stradale, la Municipale e il personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

