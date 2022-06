Luigi Strangis | dal 3 giugno disponibile il primo EP ”Strangis” contenente il singolo ”Tienimi stanotte”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Mancano pochi giorni alla pubblicazione di “”, l’EP di; il giovane cantautore di Lamezia Terme neo vincitore dell’edizione 2022 di AMICI.da venerdì 3in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali., dal 3l’EP ”girerà l’Italia per incontrare i fan e presentare al pubblico il suolavoro discografico; pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First. Questo il calendario aggiornato con i nuovi appuntamenti: 3MARCIANISE (CE) h. ...

Advertising

gallo_graziella : È solo l' inizio ?? #rockandfreedom #luigi #caroligi #luigistrangis #strangis 3 giugno - 2 all' uscita ?? - SMSNEWSOFFICIAL : #LUIGISTRANGIS : venerdì 3 giugno esce il primo EP “STRANGIS” - MontiFrancy82 : #LUIGISTRANGIS : venerdì 3 giugno esce il primo EP “STRANGIS” - SMSNEWSOFFICIAL : LUIGI STRANGIS: venerdì 3 giugno esce il primo EP “STRANGIS” - giginoxcaro : RT @tienimistanotte: io sono proprio perdutamente innamorata di carola puddu e luigi strangis -

Come riporta Biccy, l'potesi è stata però smentita da un utente, che ha rivelato di aver registrato il live in questione: Leggi anche: ecco a chi è dedicata la canzone Tienimi Stanotte ...Nel cast compaiono Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama,, ...Silenzio totale sul rapporto nato nella casetta di Amici, anzi si vocifera che Carola potrebbe essere interessata al collega Michele Esposito ...Luigi Strangis ha alzato il trofeo di Amici 21. In casetta aveva stregato Carola ma oggi sembra averla dimenticata del tutto. Vediamo perché.