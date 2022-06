Advertising

Il Sannio Quotidiano

...sentenza della Corte Costituzionale e tornerò alla carica con una nuova denuncia - aggiunge- . Nel frattempo, denuncerò di nuovo i giudici di Firenze per aver nuovamente fatto circolare il......estratto conto bancario, inviandolo al Copasir, dopo che la Cassazione aveva chiesto di non trattenerlo. Se pensano di fermarmi, non mi conoscono'. Lo scrive il leader di Italia viva Matteo... Iv: Renzi, 'mio obiettivo il 5% e tornare a dare le carte' Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Il mio obiettivo è arrivare almeno al 5% e tornare a dare le carte. Sarò decisivo anche alla prossima legislatura: se lo sono stato in questa legislatura con il 2%, figuria ...Caso Open, archiviata dal Gip di Genova la denuncia di Matteo Renzi ai pm di Firenze ... denuncerò di nuovo i giudici di Firenze per aver nuovamente fatto circolare il mio estratto conto bancario, ...