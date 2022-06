Incendio nel Napoletano, a fuoco 230 bici e monopattini elettrici (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antonio Abate (Na) – 130 bici elettriche e 100 monopattini elettrici sono stati distrutti in un Incendio di un capannone di una ditta di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Sul posto, in via Portale, si sono recati i Carabinieri della locale stazione. Le cause dell’Incendio – dalle prime ricostruzioni fatte dai militari – sembrano essere accidentali. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno distrutto tutto e hanno danneggiato le mura del capannone accanto adibito alla vendita di abbigliamento sportivo. Danneggiate anche le mura di un’abitazione privata. Nessuno è rimasto ferito. Capannoni sequestrati e abitazione precauzionalmente evacuata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate insieme ai ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antonio Abate (Na) – 130elettriche e 100sono stati distrutti in undi un capannone di una ditta di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Sul posto, in via Portale, si sono recati i Carabinieri della locale stazione. Le cause dell’– dalle prime ricostruzioni fatte dai militari – sembrano essere accidentali. Le fiamme, domate dai vigili del, hanno distrutto tutto e hanno danneggiato le mura del capannone accanto adibito alla vendita di abbigliamento sportivo. Danneggiate anche le mura di un’abitazione privata. Nessuno è rimasto ferito. Capannoni sequestrati e abitazione precauzionalmente evacuata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate insieme ai ...

