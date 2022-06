Il Parlamento va in vacanza: Camera e Senato chiudono 15 giorni per campagna elettorale. E i provvedimenti urgenti slittano a metà giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Parlamento va in vacanza per due settimane. Non per le ferie estive né per le feste comandate, ma per le elezioni comunali e i referendum sulla giustizia: i lavori di Camera e Senato si interromperanno fino al 12 giugno per consentire agli eletti di fare campagna elettorale sui territori. Una prassi consolidata, ma parecchio indigesta in un periodo in cui il ruolo delle Camere è già stato ampiamente sacrificato in nome dell’emergenza bellica e delle scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La sospensione “elettorale” infatti costringe a ritardare la discussione di provvedimenti urgentissimi, dal disegno di legge sulla concorrenza – bloccato per mesi sul nodo delle concessioni balneari e approvato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilva inper due settimane. Non per le ferie estive né per le feste comandate, ma per le elezioni comunali e i referendum sulla giustizia: i lavori disi interromperanno fino al 12per consentire agli eletti di faresui territori. Una prassi consolidata, ma parecchio indigesta in un periodo in cui il ruolo delle Camere è già stato ampiamente sacrificato in nome dell’emergenza bellica e delle scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La sospensione “” infatti costringe a ritardare la discussione dissimi, dal disegno di legge sulla concorrenza – bloccato per mesi sul nodo delle concessioni balneari e approvato ...

