Guerra Nato-Russia? Biden: «Non la vogliamo e non cercheremo di cacciare Putin» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Joe Biden in un lungo editoriale pubblicato sul New York Times allontana lo spettro di una Guerra mondiale che coinvolga direttamente la Nato contro la Russia. «Non cerchiamo una Guerra tra la... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 giugno 2022) Joein un lungo editoriale pubblicato sul New York Times allontana lo spettro di unamondiale che coinvolga direttamente lacontro la. «Non cerchiamo unatra la...

Advertising

GiovaQuez : Castellina: 'Voi volete punire Putin o finire la guerra? Siete per gli ucraini o per distruggere Putin? Vengono sac… - GiovaQuez : D'Orsi: 'Non credo l'Ucraina possa vincere contro la Russia, ma questa non è la guerra dell'Ucraina, è una guerra t… - fattoquotidiano : L’aggressione a Kiev giustificata dal rischio di attacco Nato. Proprio come fecero gli Usa dopo l’11 settembre e co… - _Alessandria_ : RT @Maxim22170: #Fubini; 'La #NATO non ha mai fatto la guerra a nessuno'.... #Piazzapulita - Giusepp65177349 : RT @IlPrimatoN: Solo retorica? Secondo il politologo Ian Bremmer, no ?? @StelioFergola -