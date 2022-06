Giancarlo Magalli in ospedale a causa di un’infezione. Come sta il conduttore? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giancarlo Magalli ne parla solo adesso che tutto è risolto ma è stato male, è stato ricoverato in ospedale. E’ alla rivista Nuovo che il conduttore confida che ha avuto dei problemi di salute a causa di un’infezione. Lo abbiamo appena visto in tv anche nel ruolo di attore in una delle fiction italiane più note, Don Matteo. Magalli è pronto a partire con le figlie per godersi un po’ di relax, molto probabilmente all’estero, ma Come sta oggi? Per fortuna tutto è rientrato ma in realtà Giancarlo Magalli non rivela nel dettaglio che problemi ha avuto, perché è stato ricoverato in ospedale. All’inizio dovevano essere solo degli accertamenti ma è risultata una infezione, quindi, è stato disposto il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 giugno 2022)ne parla solo adesso che tutto è risolto ma è stato male, è stato ricoverato in. E’ alla rivista Nuovo che ilconfida che ha avuto dei problemi di salute adi. Lo abbiamo appena visto in tv anche nel ruolo di attore in una delle fiction italiane più note, Don Matteo.è pronto a partire con le figlie per godersi un po’ di relax, molto probabilmente all’estero, masta oggi? Per fortuna tutto è rientrato ma in realtànon rivela nel dettaglio che problemi ha avuto, perché è stato ricoverato in. All’inizio dovevano essere solo degli accertamenti ma è risultata una infezione, quindi, è stato disposto il ...

