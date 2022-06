Chi è Ronn Moss | vita privata e carriera | tutto sul noto attore

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ronald Montague, conosciuto come, è un, musicista e cantante statunitense, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, che ha interpretato dal 1987 al 2012.da cinque anni si è traferito in Italia e vive in Salento. Al settimanale Chi ha raccontato: “Da cinque anni vivo in Salento e ho deciso di vivere qui producendo la mia etichetta di vini. L’amore per la vostra terra man mano è cresciuto, l’Italia è diventata la mia seconda casa. Sono orgoglioso del nostro prodotto e sarà bello vederlo crescere nel tempo. La Puglia è molto simile alla California, è molto familiare, le persone sono cordiali e disponibili, laqui scorre più lentamente, non mi piacerebbe vivere in una metropoli”. Vediamo ora di scoprire ...