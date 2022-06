Calciomercato Salernitana | grande colpo in difesa | Sabatini in pressing

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il campionato di Serie A è ufficialmente concluso. È stata un’annata divertente, con gli ultimi (e più importanti) verdetti che si sono trascinati fino agli ultimi, intensi, novanta minuti di gioco. Ma cosa è successo in questo massimo torneo di calcio italiano? Il Milan ha vinto la corsa sull’Inter diventando campione d’Italia: i rossonero succedono, quindi, proprio ai rivali nerazzurri che hanno provato, fino alla fine, di difendere il titolo. Oltre alla due milanesi che si sono contese lo scettro della A, Napoli e Juventus si sono qualificate per la prossima Champions League, mentre l’Europa League parlerà romano con Lazio e Roma pronte per il prossimo anno. La Fiorentina, infine, si potrà concentrare sulla Conference League: battuta la concorrenza dell’Atalanta. Laè salva e Cagliari, Genoa e Venezia sono retrocesse in Serie B. Una nuova stagione, ...

Per la prima volta lafarà due campionati di fila in A: ciò deve spingere a mettere umiltà e voglia per creare una realtà stabile nel tempo. La piazza lo merita'. RINNOVO - 'Il giorno ...Commenta per primo Dopo l'impresa con la, l'attaccante e capitano granata Milan Djuric potrebbe lasciare il club: la proposta da Salerno è un contratto di due anni, occhio però al Besiktas che ha messo nel mirino il giocatore.La Salernitana riparte da Walter Sabatini e Davide Nicola, tra gli artefici del miracolo salvezza. Il mister ha detto sì nella tarda serata di ieri e firmerà un ricco contratto ...Paolo Del Genio, nel corso del suo intervento in televisione, ha tessuto le lodi del centrocampista offensivo Gerard Deulofeu.