Advertising

Gazzetta_it : Mkhitaryan all'Inter, ci siamo! Ha deciso, lascia la Roma - TV7Benevento : Calcio: a giorni l'ufficialità del passaggio di Chiellini al Los Angeles Fc - - Elpac93 : Il #pogback è sempre più vicino. Ció che mi fa storcere il naso, è se #Pogba davvero annunciasse il suo futuro nel… - sportli26181512 : '#Valencia in pressing su #Gattuso': Secondo AS, l'ex Napoli sarebbe il nome in cima alla lista del club spagnolo p… - peppepenn : @VaresanoMarco Penso sia una trovata marketing. Sarebbe il primo trasferimento nella storia del calcio annunciato i… -

IL GIORNO

Intanto Sean Bai è stato nominato direttore generale ad interim e in questisi troverebbe a a Singapore per definire con Lim i piani per il futuro. Valencia su Gattuso L'attuale tecnico ...Nei prossimianalizzeremo il mercato nerazzurro, intanto il gruppo si congeda per un ... nel 2009 ha scritto il libro ufficiale del Centenario del Pisa, il volume "Cento Pisa" per la CLD ... Studentessa esclusa dal torneo di calcio, la squadra mista si ritira e denuncia l’accaduto Grande successo, dopo due anni di stop forzato, del 25° stage per allenatori di calcio, organizzato dall’A.I.A.C. Romagna a Cesenatico, domenica 29 e lunedì 30 maggio. Ben sei allenatori si sono ...E' stato voluto, cercato e alla fine la dirigenza del Vado potrà finalmente presentare alla stampa Marco Didu, il tecnico ex Chieri su cui ha voluto puntare la famiglia Tarabotto. Oggi pomeriggio, all ...