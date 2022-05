**Ucraina: Onu, 'almeno 4.074 civili uccisi da inizio guerra'** (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dato notizia della morte di 4.074 civili in Ucraina tra il 24 febbraio e il 29 maggio. Le Nazioni Unite hanno anche registrato 4.826 civili feriti. Tuttavia, il numero reale di morti e feriti è più alto, perché le notizie nei luoghi dove continuano intense le ostilità non sono aggiornate. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dato notizia della morte di 4.074in Ucraina tra il 24 febbraio e il 29 maggio. Le Nazioni Unite hanno anche registrato 4.826feriti. Tuttavia, il numero reale di morti e feriti è più alto, perché le notizie nei luoghi dove continuano intense le ostilità non sono aggiornate.

