Pubblicità

sportli26181512 : Smalling, clausola sul contratto: Tiago Pinto non dovrà trattare il rinnovo: Il difensore inglese è stato uno dei m… - ASR192711 : RT @Andrea_DiCarlo: ?? #Cristante non si muove, #Smalling “rinnovo” grazie alla clausola. Da #SergioOliveira a #Bove: il piano mercato #ASR… - gizzo97 : RT @Andrea_DiCarlo: ?? #Cristante non si muove, #Smalling “rinnovo” grazie alla clausola. Da #SergioOliveira a #Bove: il piano mercato #ASR… - ilRomanistaweb : ?? Il 4 luglio nasce la nuova Roma. #Smalling-2024 grazie a una clausola Fissata la partenza della prossima stagione… - ASgrulletti : RT @Andrea_DiCarlo: ?? #Cristante non si muove, #Smalling “rinnovo” grazie alla clausola. Da #SergioOliveira a #Bove: il piano mercato #ASR… -

ha il contratto in scadenza nel 2023 , ma non avrà bisogno del rinnovo del contratto: nei precedenti accordi infatti esiste anche unadi rinnovo automatico per un'altra stagione (a ...Inoltresi è lasciato alle spalle i problemi fisici ed è tornato a rappresentare una garanzia - 38 gare disputate in stagione - in più sul suo contratto è presenteunache prevede il ...Smalling ha il contratto in scadenza nel 2023, ma non avrà bisogno del rinnovo del contratto: nei precedenti accordi infatti esiste anche una clausola di rinnovo automatico per un'altra stagione (a 3 ...Chris Smalling è un pilastro della Roma di Josè Mourinho, ed ecco una buona notizia Un primo problema sembra risolto. Almeno in prospettiva, considerando la voglia della Roma e di Smalling di continua ...