Playstation Plus | Leak svela i giochi gratis di Giugno 2022 per PS4 e PS5

Tramite un Leak, cosi come successo in passato, sono stati svelati i giochi gratis di Giugno 2022 Playstation Plus per PS4 e PS5. Come segnalato dagli utenti del forum ResetEra, l'indiscrezione sui nuovi giochi gratis è arrivata dal sito francese Dealabs, che ha già dimostrato la propria affidabilità in precedenza e avrebbe già confermato l'identità del Leaker. Secondo quanto rivelato da Dealabs, ecco quali sarebbero i nuovi giochi gratis che a breve dovrebbero essere annunciati per Playstation Plus. Billbil-kun ha condiviso informazioni sul Playstation Plus si tratta quindi di una fonte affidabile.

