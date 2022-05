Municipi V, VI, IX e XI, al via tour della Costituzione (Di martedì 31 maggio 2022) Roma – Presentato questa mattina in Campidoglio il progetto “tour della Costituzione”, un ciclo di eventi celebrativi dei 75 anni della Costituzione Italiana per raccontare ai giovani dei Municipi di Roma le conquiste e le nuove sfide della Carta Costituzionale. L’iniziativa è promossa dalla Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e sarà realizzata con la collaborazione del Costituzionalista Alfonso Celotto e i Municipi V, VI, IX e XI. Erano presenti Stefania Ficacci, delegata del Municipio V alla valorizzazione della memoria storica; Chiara Del Guerra, Assessora Lavori pubblici e Mobilità Municipio VI; Teresa Maria Di Salvo, Presidente Municipio IX; Carmelo Ursino, Vice ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022) Roma – Presentato questa mattina in Campidoglio il progetto “”, un ciclo di eventi celebrativi dei 75 anniItaliana per raccontare ai giovani deidi Roma le conquiste e le nuove sfideCarta Costituzionale. L’iniziativa è promossa dalla Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e sarà realizzata con la collaborazione del Costituzionalista Alfonso Celotto e iV, VI, IX e XI. Erano presenti Stefania Ficacci, delegata delo V alla valorizzazionememoria storica; Chiara Del Guerra, Assessora Lavori pubblici e Mobilitào VI; Teresa Maria Di Salvo, Presidenteo IX; Carmelo Ursino, Vice ...

