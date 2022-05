LIVE Djokovic-Nadal 2-6 0-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo è avanti di due break nel 2º set! (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e diritto dello spagnolo. 15-15 NON BASTA IL RECUPERO DI Djokovic SULLA VOLÉE DI Nadal! 0-15 Errore in uscita dal servizio di Nadal. 0-3 PASSANTE IN RECUPERO CON IL BACK DI ROVESCIO E NUOVO break DI Nadal! 40-AD TROPPO DISTANTE NOLE E NUOVA OPPORTUNITÀ! 40-40 SI VOLA ANCORA AI VANTAGGI! Nole totalmente rinunciatario e altro gioco ai vantaggi. 40-30 Rovescio lungo di Nole. 40-15 Buona prima del classe 1987. 30-15 Servizio e diritto del serbo. 15-15 CHE ERRORE DI ROVESCIO LUNGOLINEA SUL NASTRO DI NOLE! 15-0 Servizio e rovescio diagonale di Nole. 0-2 GAME A ZERO DI Nadal! 40-0 CONTROBALZO DI Nadal CHE TROVA IL PASSANTE DI LUNGOLINEA 30-0 Ace dell’iberico. 15-0 ALTRO ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio e diritto dello. 15-15 NON BASTA IL RECUPERO DISULLA VOLÉE DI! 0-15 Errore in uscita dal servizio di. 0-3 PASSANTE IN RECUPERO CON IL BACK DI ROVESCIO E NUOVODI! 40-AD TROPPO DISTANTE NOLE E NUOVA OPPORTUNITÀ! 40-40 SI VOLA ANCORA AI VANTAGGI! Nole totalmente rinunciatario e altro gioco ai vantaggi. 40-30 Rovescio lungo di Nole. 40-15 Buona prima del classe 1987. 30-15 Servizio e diritto del serbo. 15-15 CHE ERRORE DI ROVESCIO LUNGOLINEA SUL NASTRO DI NOLE! 15-0 Servizio e rovescio diagonale di Nole. 0-2 GAME A ZERO DI! 40-0 CONTROBALZO DICHE TROVA IL PASSANTE DI LUNGOLINEA 30-0 Ace dell’iberico. 15-0 ALTRO ...

