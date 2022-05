La nave - ospedale piu' grande del mondo e' arrivata a Dakar

(Di martedì 31 maggio 2022) La Global Mercy, lacivile piu'del, fa il suo debutto in Africa nel porto di, dove rimarra' per quattro settimane per formare gli operatori sanitari. La gigantesca ...

Agenzia ANSA

La Global Mercy, la nave ospedale civile piu' grande del mondo, fa il suo debutto in Africa nel porto di Dakar, dove rimarra' per quattro settimane per formare gli operatori sanitari. La gigantesca nave che misura 174