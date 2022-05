FdI in prima linea per gli ucraini, Rampelli: «Nuovo carico di aiuti umanitari in partenza da Roma» (Di martedì 31 maggio 2022) FdI in prima in linea per aiutare il popolo ucraino. «Grazie alla cooperazione con Le Misericordie, il Modavi Roma nell’ambito del progetto umanitario “Kiev chiama Roma risponde” e della campagna nazionale “aiutiamo il popolo ucraino” organizzata dal Dipartimento Terzo Settore di Fratelli d’Italia coordinato dalla deputata Maria Teresa Bellucci insieme a Gioventù Nazionale, è stato predisposto un ulteriore carico di alimenti e prodotti igienizzanti offerti da case farmaceutiche e industrie produttrici che hanno deciso partecipare al progetto con prodotti utili per continuare il nostro sostegno alla popolazione ucraina ancora sotto la morsa della guerra». È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) FdI ininper aiutare il popolo ucraino. «Grazie alla cooperazione con Le Misericordie, il Modavinell’ambito del progettoo “Kiev chiamarisponde” e della campagna nazionale “amo il popolo ucraino” organizzata dal Dipartimento Terzo Settore di Fratelli d’Italia coordinato dalla deputata Maria Teresa Bellucci insieme a Gioventù Nazionale, è stato predisposto un ulterioredi alimenti e prodotti igienizzanti offerti da case farmaceutiche e industrie produttrici che hanno deciso partecipare al progetto con prodotti utili per continuare il nostro sostegno alla popolazione ucraina ancora sotto la morsa della guerra». È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli ...

Pubblicità

petergomezblog : Draghi non parlerà in Aula prima del vertice Ue su guerra e economia: il Senato vota contro la proposta di M5s, Fdi… - Vito59339482 : @AtzeniAntonio1 @aledenicola Si è esposto troppo, in FdI non la pensano come lui. Prima della guerra esaltavano la… - 60019 : Soddisfatto Peverelli (Capogruppo FDI per Le Terre della Marca Senone): 'Il servizio verrà ora riattivato prima pos… - ANaturesio63bis : RT @npaoser: Il 'meno peggio' vale la prima volta. La seconda è già uguale al peggio della volta precedente. Dopo 20 anni di meno peggio il… - suzukimaruti : @Ubikindred @bravimabasta @Enrico_Kine @espressonline guarda, tra di Maio, che era uno del MSI (figlio di un fascis… -