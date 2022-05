Da Draghi a Salvini, la catena del "vorrei ma non posso" (Di martedì 31 maggio 2022) Il leghista vorrebbe andare da Putin ma non può. Il premier vorrebbe mandare al Diavolo il leghista ma non può. E anche Letta vorrebbe tanto un chiarimento ma non può. Il trionfo dell'impotenza Leggi su huffingtonpost (Di martedì 31 maggio 2022) Il leghista vorrebbe andare da Putin ma non può. Il premier vorrebbe mandare al Diavolo il leghista ma non può. E anche Letta vorrebbe tanto un chiarimento ma non può. Il trionfo dell'impotenza

Pubblicità

LiaQuartapelle : Una settimana dopo l’inizio dell’invasione russa in ???? , i leader europei erano riuniti per decidere le sanzioni. S… - Agenzia_Ansa : 'Il governo è fermamente collocato nell'Ue, nel rapporto storico transatlantico' ed è 'allineato con i partner del… - La7tv : #lariachetira @MGMaglie: 'Matteo Salvini non è filorusso. Sono una sua amica, gli voglio bene, anche se non siamo s… - PuoiFidarti : RT @rulajebreal: Il piano di “pace” di Salvini in realtà è il frutto dei consigli di un avvocato che lavora anche per l’ambasciata ???? la Ru… - Paola06102138 : RT @millywo: Ma come si permette Draghi a dire a Salvini quello che Deve i non Deve fare? Salvini è stato eletto, LUI No ?? #WSalvini. WLa l… -