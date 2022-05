Cremonese, UFFICIALE: rescissione per Pecchia (Di martedì 31 maggio 2022) La promozione in Serie A non è bastata a Fabio Pecchia per tenersi stretta la panchina della Cremonese. L'allenatore e la società... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) La promozione in Serie A non è bastata a Fabioper tenersi stretta la panchina della. L'allenatore e la società...

Pubblicità

serieB123 : SerieB Annuncio ‘ufficiale’, il gioiello non giocherà più in Serie B - MARCO196913 : RT @MCriscitiello: Ufficiale: Pecchia lascia la Cremonese. Ha un accordo con il Benevento in caso di permanenza in B dei sanniti dove il DS… - serieB123 : SerieB Fagioli vince il ‘Premio Gentleman’: verdetto UFFICIALE - sportli26181512 : Cremonese, UFFICIALE: Fagioli vince il Premio Gentleman: Nicolò Fagioli vincitore della 10a edizione del Premio 'Ge… - Xenoriax_ : Dybala alla Cremonese ufficiale -