Bonus 200 euro, “includere docenti e ATA con contratti in scadenza a giugno”: emendamento M5S (Di martedì 31 maggio 2022) M5S - “Abbiamo presentato un emendamento al Decreto Aiuti per sanare il vulnus dell’articolo 32 che esclude dal riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro il personale precario della scuola e Ata con contratti in scadenza”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 31 maggio 2022) M5S - “Abbiamo presentato unal Decreto Aiuti per sanare il vulnus dell’articolo 32 che esclude dal riconoscimento dell’indennità una tantum di 200il personale precario della scuola e Ata conin”. L'articolo .

