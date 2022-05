Bambini ustionati | una dimessa | un’altra resta grave

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 maggio 2022) È statastamattina una bambina ricoverata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per le ustioni riportate a causa della fiammata che lunedì mattina ha investito 5 piccoli della scuola materna parrocchiale San Zeno di Osio Sopra, mentre in giardino venivano fatti arrostire dei marshmallow. Fuori pericolo anche i tre papà che erano stati ricoverati a Zingonia dopo l’inalazione di fumi e con lesioni di lieve entità. Sono ancora gravi, invece, le condizioni dei due bimbi ricoverati negli ospedali milanesi Buzzi e Niguarda. In particolare quelle della piccola di 4 anni ricoverata al Buzzi e che proprio lunedì festeggiava il compleanno. La Procura di Bergamo, nel frattempo, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi d’accusa di lesioni gravissime, al momento a carico di ignoti, per quanto avvenuto.