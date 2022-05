Bambini ucraini deportati. L’editto di Putin sulla “russificazione” dell’infanzia (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo l’acciaio e il grano, la Russia vuole depredare l’Ucraina anche dell’infanzia. I Bambini, dunque, diventano “bottino di guerra”. Lo “zar” vuole trasformare quelli ucraini rimasti senza genitori in futuri soldatini fedeli al Cremlino. Non altrimenti si può leggere L’editto di Putin di cui scrive oggi il Corriere a firma di Federico Fubini. “L’intenzione – scrive Fubini – è fare dei piccoli ucraini senza più genitori – migliaia di loro nelle regioni sottomesse – giovani russi che in futuro potranno unirsi all’esercito di Mosca. Anche per questo l’invasore porta via tutto ciò che può, finché può, mentre ancora la guerra infuria”. LEGGI ANCHE Kiev lancia un nuovo allarme sui Bambini ucraini: «I russi potrebbero adottarli illegalmente» La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo l’acciaio e il grano, la Russia vuole depredare l’Ucraina anche. I, dunque, diventano “bottino di guerra”. Lo “zar” vuole trasformare quellirimasti senza genitori in futuri soldatini fedeli al Cremlino. Non altrimenti si può leggeredidi cui scrive oggi il Corriere a firma di Federico Fubini. “L’intenzione – scrive Fubini – è fare dei piccolisenza più genitori – migliaia di loro nelle regioni sottomesse – giovani russi che in futuro potranno unirsi all’esercito di Mosca. Anche per questo l’invasore porta via tutto ciò che può, finché può, mentre ancora la guerra infuria”. LEGGI ANCHE Kiev lancia un nuovo allarme sui: «I russi potrebbero adottarli illegalmente» La ...

