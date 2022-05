Abramovich fa causa al Consiglio UE contro sanzioni (Di martedì 31 maggio 2022) Roman Abramovich ha intentato una causa presso la Corte europea della Giustizia di Lussemburgo contro il Consiglio Ue per le sanzioni adottate nei suoi confronti in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Lo riferisce la Tass. La causa del magnate russo è stata registrata dal tribunale il 25 maggio. In precedenza altri due uomini d’affari, Mikhail Fridman L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 31 maggio 2022) Romanha intentato unapresso la Corte europea della Giustizia di LussemburgoilUe per leadottate nei suoi confronti in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Lo riferisce la Tass. Ladel magnate russo è stata registrata dal tribunale il 25 maggio. In precedenza altri due uomini d’affari, Mikhail Fridman L'articolo

