Traffico Roma del 30-05-2022 ore 08:30 Luceverde Roma Buona giornata Simone Cerchiara lunghi rallentamenti sulla tangenziale Tra Tiburtina Batteria Nomentana e Salaria verso lo stadio sulla via Salaria code nella zona dell'aeroporto dell'Urbe su Flaminia sulla Cassia a partire dal rapporto raccordo anulare con da diversi tratti in coda lungo la carreggiata esterna tra il Sant'Andrea e Trionfale è all'altezza dell' Aurelia nella carreggiata interna lungo il tratto Casilina Appia nella zona sud sulla Pontina intenso il Traffico tra Tor de' Cenci e il raccordo abbiamo incolonnamenti zona Aurelio Traffico e code in via Baldo degli Ubaldi è in via Anastasio II a San Giovanni Rotondo in via dell'Ambaradam in direzione della Colombo sul Muro Torto disagi verso il Lungotevere trasporto pubblico metro B chiusa la stazione di Libia dettagli di questa e altre notizie nel sito ...

