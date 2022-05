Advertising

sportli26181512 : Tottenham, Winks non rientra nei piani di Conte: ci pensa una spagnola: Come riporta il Sun, Harry Winks è in uscit… -

Tebigeek

Ilva a caccia di rinforzi per la prossima stagione e guarda in casa Everton. Stando a quanto ... Tre nomi che potrebbero sostituire i calciatori Steven Bergwijn, Harrye Lucas Moura, ...Tabellino: Lloris H., Bentancur R., Davies B. (dal 37 st Rodon J.), Dier E., Emerson ... Gollini P., Bergwijn S., Craig M., Devine A., Lucas Moura, Rodon J., Scarlett D., White H.,H. ... Il Tottenham schiaffeggia Harry Winks mentre il Newcastle guida l'inseguimento del trasferimento - The writing’s been on the wall at Tottenham Hotspur for Harry Winks for a while now, and now it looks even more likely that he’s going to be leaving the club this summer. Acco ...Tottenham Hotspur have reportedly made an enquiry for Juventus’ Weston McKennie over a summer move. #Juventus #TottenhamHotspur #WestonMcKennie ...