Scooter finisce contro un palo di ferro | muore a venti anni

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tragedia in via Manzoni a Giugliano poco dopo le 19.00. Un 20enne ha perso la vita mentre percorreva la strada in. Fatale l'impattoundi. Vano infatti il trasporto in ambulanza all’ospedale San Giuliano...

Advertising

Piero42395724 : RT @luomomascherato: Li state contando i casi di gente giovane che perde il controllo di auto, moto, scooter, camion e si schianta o finisc… - attilascuola : RT @luomomascherato: Li state contando i casi di gente giovane che perde il controllo di auto, moto, scooter, camion e si schianta o finisc… - 1997Fonti : RT @luomomascherato: Li state contando i casi di gente giovane che perde il controllo di auto, moto, scooter, camion e si schianta o finisc… - misstalgiesh : RT @luomomascherato: Li state contando i casi di gente giovane che perde il controllo di auto, moto, scooter, camion e si schianta o finisc… - Alessia_ing : RT @luomomascherato: Li state contando i casi di gente giovane che perde il controllo di auto, moto, scooter, camion e si schianta o finisc… -

BresciaToday

Gliche si avvicinano e poi, all'improvviso, l'acido chesul volto e sulle braccia. È l'aggressione brutale subita nella notte da due sorelle, di 24 e 17 anni , mentre passeggiavano lungo ...Pubblicato il 29 Maggio, 2022 Non solo trasportava droga ma insulta l'autista di un'auto che aveva tamponato con il suoin manette. Già, perché l'uomo alla guida dell'auto tamponata era un poliziotto in borghese che in seguito alle ingiurie del 'corriere' lo ha fermato e poi ha scoperto che ... Scooter finisce nell'aiuola spartitraffico: gravissimo il conducente Paura all'incrocio tra via Pegoraro e via Riva nel pomeriggio di oggi: l'uomo trasportato in pronto soccorso in codice giallo ...Lo scooter è finito contro un’utilitaria Fiat. L'incidente è avvenuto questa sera, oggi 29 maggio, attorno alle 20 all’altezza delle Beatitudini. Al momento l'identità della vittima non è ancora nota ...