Scempio nel cimitero di Roma: la tomba di Alfredino Rampi profanata con le svastiche (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – È stata profanata la tomba di Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981. A dare la notizia il Tg regionale della Rai. La lapide della sepoltura del bimbo al cimitero Verano di Roma, secondo quanto immortalato dalle immagini diffuse dal Tg Lazio, è stata imbrattata con una serie di svastiche. “Voglio esprime la più ferma condanna alla vile profanazione della lapide di Alfredino Rampi. Una notizia che mai avremmo voluto leggere e che indigna profondamente. Mi auguro che al più presto i colpevoli vengano individuati dalle forze dell’ordine”, il commento dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il Faro online – Clicca qui per leggere ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022)– È stataladi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981. A dare la notizia il Tg regionale della Rai. La lapide della sepoltura del bimbo alVerano di, secondo quanto immortalato dalle immagini diffuse dal Tg Lazio, è stata imbrattata con una serie di. “Voglio esprime la più ferma condanna alla vile profanazione della lapide di. Una notizia che mai avremmo voluto leggere e che indigna profondamente. Mi auguro che al più presto i colpevoli vengano individuati dalle forze dell’ordine”, il commento dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il Faro online – Clicca qui per leggere ...

neghittoso : @ResPubl79983835 Per chiarezza: mi riferisco a chi ha RT questo scempio, @negromanten1, che -nel suo profilo- si definisce un insegnante. - Tonino47608023 : @uominiedonne Io sono sempre più basito dal fatto che Maria De Filippi, a Tina non la mette in riga come dovrebbe,… - DavidMarzoli : RT @QuodLuxRomae: @giulianol @GfveGianfra @pbecchi @lucabattanta Ma poi la legge Severino considera 'valida' la condanna in primo grado, ch… - pbecchi : RT @QuodLuxRomae: @giulianol @GfveGianfra @pbecchi @lucabattanta Ma poi la legge Severino considera 'valida' la condanna in primo grado, ch… - FcaPitti : RT @QuodLuxRomae: @giulianol @GfveGianfra @pbecchi @lucabattanta Ma poi la legge Severino considera 'valida' la condanna in primo grado, ch… -