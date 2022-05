Milan, Bargiggia: “Appena sarà concluso il passaggio di proprietà, saranno rinnovati i contratti di Massara, Maldini e Moncada. Origi è preso. Su Gabriel Jesus e Renato Sanches…” (Di lunedì 30 maggio 2022) Milan Bargiggia – A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo Bargiggia. Sul Milan “Il Milan deve concludere il passaggio della proprietà, ma Appena RedBird si insedierà rinnoverà certamente i contratti della dirigenza, quindi Maldini, Massara e Moncada. Il Milan ha rallentato ma non ha fermato le sue operazioni: Origi lo hanno praticamente già preso, e fra poco inizieranno a cercare un altro attaccante, ed in questo senso ci sono stati dei contatti per Gabriel Jesus, ma per ora è tutto incerto. ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 30 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo. Sul“Ildeve concludere ildella, maRedBird si insedierà rinnoverà certamente idella dirigenza, quindi. Ilha rallentato ma non ha fermato le sue operazioni:lo hanno praticamente già, e fra poco inizieranno a cercare un altro attaccante, ed in questo senso ci sono stati dei contatti per, ma per ora è tutto incerto. ...

