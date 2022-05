Italiani Fantastici e Dove Trovarli apre il nuovo pomeriggio di Rai2

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 30 maggio 2022) Alessandro Di Sarno Cambia il programma di. Con la fine del Giro di Italia, inizia la programmazione estiva. Ad inaugurare la fascia, una novità: Esperimenti Sociali. In onda dal lunedì al venerdì alle 14, il programma vuole mettere a dura prova i vizi e le virtù italiche grazie alla tecnica della candid camera. Ideato da Giorgio John Squarcia, il programma è condotto dalla "iena" Alessandro Di Sarno. Le telecamere percorreranno l'Italia in lungo e in largo, per mettere a confronto reazioni, valori e punti di vista differenti a seconda del luogo, dell'estrazione sociale, dell'età delle "vittime" degli esperimenti. Le candid camera di Esperimenti Sociali trarranno sempre spunto da veri episodi di cronaca, come i recenti