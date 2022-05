Incidente in Germania: fra i due italiani morti un 45enne pugliese Nicola Tarantino, di Tuturano (Di lunedì 30 maggio 2022) Il sinistro si è verificato sabato sera. L’auto con a bordo i due italiani è andata a schiantarsi contro un albero. Accaduto non lontano da Enzkreis. Morto pugliese originario di Tuturano (Brindisi): Nicola Tarantino, 45 anni, che era residente in Germania, ad Illingen, da tempo. Deceduto anche l’altro occupante della vettura, un 35enne. L'articolo Incidente in Germania: fra i due italiani morti un 45enne pugliese <small class="subtitle">Nicola Tarantino, di Tuturano</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 30 maggio 2022) Il sinistro si è verificato sabato sera. L’auto con a bordo i dueè andata a schiantarsi contro un albero. Accaduto non lontano da Enzkreis. Mortooriginario di(Brindisi):, 45 anni, che era residente in, ad Illingen, da tempo. Deceduto anche l’altro occupante della vettura, un 35enne. L'articoloin: fra i dueun , di proviene da Noi Notizie..

Advertising

madliber : @art_nick @Sporty77001129 @CCiliberto80 Oppure, al converso, sarebbe come dire che i diversi sversamenti di materia… - peppesava : RT @Ragusanews: Incidente stradale in Germania con due morti, uno è siciliano. FOTO - Ragusanews : Incidente stradale in Germania con due morti, uno è siciliano. FOTO - GDS_it : Tragico schianto con l'auto in #Germania. Due italiani, un uomo di 45 anni, di Tuturano (Brindisi) e un trentenne… - lasiciliait : Incidente stradale in Germania con due morti: una delle vittime è un siciliano -