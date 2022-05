Incidente a Guidonia: morto il bimbo di 3 anni (Di lunedì 30 maggio 2022) Non ce l’ha fatta il bimbo di 3 anni, quello che sabato scorso è rimasto coinvolto nel terribile Incidente avvenuto a Guidonia, alle porte di Roma. I medici del Policlinico Gemelli, dove il piccolo era arrivato in codice rosso, hanno fatto di tutto per salvarlo, ma purtroppo il suo cuoricino ha smesso di battere e tutti i tentativi sono risultati vani. Il bimbo, che era ricoverato in terapia intensiva pediatrica, è morto e al personale sanitario del 118 non è restato altro, purtroppo, che constatarne il decesso. La dinamica dell’Incidente a Guidonia A scontrarsi frontalmente sabato pomeriggio, intorno alle 14.50, due auto, in via Maremmana Inferiore, a Guidonia. Tre le persone rimaste ferite, ma da subito il bimbo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Non ce l’ha fatta ildi 3, quello che sabato scorso è rimasto coinvolto nel terribileavvenuto a, alle porte di Roma. I medici del Policlinico Gemelli, dove il piccolo era arrivato in codice rosso, hanno fatto di tutto per salvarlo, ma purtroppo il suo cuoricino ha smesso di battere e tutti i tentativi sono risultati vani. Il, che era ricoverato in terapia intensiva pediatrica, èe al personale sanitario del 118 non è restato altro, purtroppo, che constatarne il decesso. La dinamica dell’A scontrarsi frontalmente sabato pomeriggio, intorno alle 14.50, due auto, in via Maremmana Inferiore, a. Tre le persone rimaste ferite, ma da subito ildi ...

Advertising

occhio_notizie : Era ricoverato da sabato al Gemelli in gravissime condizioni - ledicoladelsud : Incidente a Guidonia, morto bimbo di 3 anni - fisco24_info : Incidente a Guidonia, morto bimbo di 3 anni: (Adnkronos) - Era ricoverato da sabato al Gemelli in gravissime condiz… - tabarro63 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Il bimbo di 3 anni, coinvolto nell'incidente di Sabato, purtroppo non ce l'ha fatta - italiaserait : Incidente a Guidonia, morto bimbo di 3 anni -