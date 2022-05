Europei, Mouhiidine oro nei massimi. Per l'Italia anche un argento e 5 bronzi (Di lunedì 30 maggio 2022) L'azzurro Aziz Abbes Mouhiidine è il nuovo campione d'Europa dei pesi massimi (92 kg) di pugilato dilettanti. L'Italiano sul ring del Karen Demirchyan Sports & Concerts Complex di Yerevan in Armenia ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 maggio 2022) L'azzurro Aziz Abbesè il nuovo campione d'Europa dei pesi(92 kg) di pugilato dilettanti. L'no sul ring del Karen Demirchyan Sports & Concerts Complex di Yerevan in Armenia ...

Advertising

Gazzetta_it : Europei, Mouhiidine oro nei massimi. Per l’Italia anche un argento e 5 bronzi #pugilato - Coninews : UN ORO SPETTACOLARE! ?? Sul ring degli Europei di Yerevan Aziz Abbes #Mouhiidine si aggiudica il titolo continental… - zazoomblog : LIVE Boxe finali Europei 2022 in DIRETTA: Aziz Abbes Mouhiidine è campione d’Europa!!! Alfred Commey è d’argento -… - ottopagine : Boxe, Europei: Mouhiidine oggi in finale da favorito contro lo spagnolo Reyes #Salerno - SportRepubblica : Boxe, Commey e Mouhiidine: l'Italia in due finali agli Europei [aggiornamento delle 21:31] -