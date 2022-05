Esplode batteria power bank, otto feriti: incredibile in una scuola di Milano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – Una semplice batteria power bank (di quelle esterne per ricaricare i cellulari per intenderci) Esplode in un istituto alberghiero di Milano. E provoca feriti, come riportato da Tgcom24. batteria power bank esplosa: l’incidente La batteria power bank si trovava nello zaino di uno studente. All’apparenza – e nella norma – una situazione normale. Che però evolve improvvisamente in un incidente che ha del grottesco, visto che la batteria stessa Esplode poco dopo e causa pure dei danni importanti: ben sette alunni (di cui due minorenni) e un insegnante sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere a cure mediche. Ricovero per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – Una semplice(di quelle esterne per ricaricare i cellulari per intenderci)in un istituto alberghiero di. E provoca, come riportato da Tgcom24.esplosa: l’incidente Lasi trovava nello zaino di uno studente. All’apparenza – e nella norma – una situazione normale. Che però evolve improvvisamente in un incidente che ha del grottesco, visto che lastessapoco dopo e causa pure dei danni importanti: ben sette alunni (di cui due minorenni) e un insegnante sono rimastie hanno dovuto ricorrere a cure mediche. Ricovero per ...

