Così la flotta fantasma sta aiutando l’export energetico dell’Iran

(Di lunedì 30 maggio 2022) I ricavi delle esportazioni energetichesono aumentati del 60 per cento nei primi due mesi dell’anno iraniano (dal 21 marzo al 21 maggio) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il dato è ufficiale, in quanto diffuso domenica 29 maggio da un funzionario del ministero del Petrolio iraniano all’agenzia di stampa Shana. Ma non è chiaro quanto reale. Potrebbe esserci una parte di propaganda, infatti, in quanto Teheran ha ingaggiato la politica di “massima resilienza” contro quella della “massima pressione” americana — iniziata con l’amministrazione Trump, che ha tirato fuori gli Stati Uniti dall’accordo Jcpoa per il congelamento del programma nucleare iraniano, e continuata da quella guidata da Joe Biden, nonostante la volontà di provare a ricomporre i pezzi di quell’intesa multilaterale. Le sanzioni reintrodotte dagli Stati Uniti hanno colpito diversi settori ...