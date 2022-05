Cosa rischiamo davvero per l' attacco hacker di cui tutti parlano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il collettivo filorusso Killnet torna a minacciare l’Italia. Dopo le schermaglie dei giorni scorsi che hanno coinvolto anche disservizi al sito del Ministero degli Esteri e a quello del Ministero dei Beni Culturali, il gruppo dirilancia la propria azione annunciando quello che sarebbe, a detta loro, «un colpo irreparabile all’Italia». L’è previsto per la giornata di lunedì 30 maggio con l’obiettivo di farla pagare all’Italia per il suo sostegno all’Ucraina nel conflitto in corso con la Russia di Vladimir Putin. O meglio, farla pagare ad Anonymous – il collettivo “nemico” che si è schierato dall’altra parte del fronte – e che ha reso inaccessibile il sito dei filorussi “killnet.ru”, in quella che viene considerata una sorta di dichiarazione di guerra virtuale. LEGGI ANCHE: Tech Perché il cloud è il posto più sicuro dove tenere dati e ...

Inzaghi711 : Condivido anche il il post del papà del ragazzo calabrese, perchè ne condivido moralmente il contentuto. La cosa c… - pigroman1 : @CMarino2012 @AmalaTV_ La penso esattamente come te. A furia di procrastinare trattative che andrebbero chiuse subi… - giuliolocatelli : @giuliamangano1 Mi sto facendo 2000 domande. E comunque é da parecchio tempo che penso che dybala non venga da noi.… - dolores20943592 : RT @AvanniTalesin: Queste immagini sono un pugno nello stomaco, ma spiegano meglio di mille parole che cosa succede nella 'democratica' Ucr… - qui_finanza : Russia pronta a usare il missile ipersonico: cosa colpirà e cosa rischiamo -

InvestireOggi.it

Ma lafondamentale dell'artigiano è che tutto questo lo dedica a sé stesso, e poi a tutti ... Se perdiamo tutto questo,di omologarci agli altri paesi. I turisti arrivano qui per la ...può dirci in merito ai recenti movimenti di ENI e Saipem e quali indicazioni ci può fornire ... Quali la view su questi due titolidi ripeterci. Non amiamo e non abbiamo mai molto amato ... Mega Attacco hacker in Italia da parte della Russia previsto per oggi: ecco cosa rischiamo Quanto siamo esposti e cosa possiamo fare per proteggerci dal cyberattacco annunciato per oggi contro il nostro paese ...BTP e spread sempre sotto la lente dei mercati: c'è la Bce più falco, pronta ormai ad alzare i tassi già da quest'anno; c'è la guerra in Ucraina, con il conseguente fenomeno del caro-energia ergo caro ...