Calciomercato Milan: un difensore può cambiare squadra e restare in Serie A (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Milan, dopo l’acquisto di Divock Origi, riflette su quanto concerne il mercato in uscita. Se Romagnoli sembra indirizzato alla Lazio e Castillejo verso la Liga Santander, c’è chi torna alla base dal prestito ed è di nuovo pronto a partire. Potrebbe essere il caso di Mattia Caldara, arrivato 4 anni fa al Milan ma che, torturato dagli infortuni, non è riuscito ad incidere in rossonero. Fallita miseramente la seconda chance all’Atalanta, il difensore classe ’94 ha avuto un’altra opportunità in prestito al Venezia. Caldara Milan Bologna Il difensore 28enne ha ancora un anno di contratto con il Milan, che però non sembra essere intenzionato a tenerlo in rosa. Ad osservare la vicenda con interesse c’è il Bologna, che cerca da tempo un nuovo innesto per la difesa. A scriverlo è ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Il, dopo l’acquisto di Divock Origi, riflette su quanto concerne il mercato in uscita. Se Romagnoli sembra indirizzato alla Lazio e Castillejo verso la Liga Santander, c’è chi torna alla base dal prestito ed è di nuovo pronto a partire. Potrebbe essere il caso di Mattia Caldara, arrivato 4 anni fa alma che, torturato dagli infortuni, non è riuscito ad incidere in rossonero. Fallita miseramente la seconda chance all’Atalanta, ilclasse ’94 ha avuto un’altra opportunità in prestito al Venezia. CaldaraBologna Il28enne ha ancora un anno di contratto con il, che però non sembra essere intenzionato a tenerlo in rosa. Ad osservare la vicenda con interesse c’è il Bologna, che cerca da tempo un nuovo innesto per la difesa. A scriverlo è ...

Milan, il Villarreal ci prova per Origi 1 Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Villarreal sta facendo dei tentativi per provare a soffiare al Milan, Divock Origi . Il centravanti belga si libera a zero dal Liverpool e ha però dato la sua priorità al club rossonero che ora, una volta risolto il passaggio di proprietà, sarà libero di ... Niente clausola per Leao: il Milan lo scambia con due top player Calciomercato Milan, l'offerta del Real Madrid per Leao Rafael Leao ©LaPresseUn'altra grana per la nuova proprietà sarà quella relativa a Rafael Leao. L'attaccante portoghese ha un contratto in ...