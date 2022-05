(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – “Sabato sera ci è stata segnalata la notizia riportata da ‘Messaggero’ e ‘Corriere della Sera’ in merito all’incendio di 14Eni, avvenuto a Roma nella notte di giovedì 26 maggio, in un vicolo non coperto da telecamere: si è trattato di un rogo completamente anonimo, eppure, secondo le due testate, si parla di un possibile coinvolgimento deglidei movimenti ambientalisti protagonisti dei blocchi stradali e delle azioni di disobbedienza civile”. Lo dicono in una nota glidi. “Ultima Generazione è totalmente estranea ai fatti. Le nostre azioni di disobbedienza civile e nonviolenta sono caratterizzate dalla dichiarazione dell’illecito, non sull’anonimato e dalla resistenza passiva agli arresti”, stigmatizzano da XR. “Le nostre ...

... l'evento, organizzato da diverse organizzazioni ambientaliste tra cui Fridays for Future,Rebellion e Greenpeace, attirerà in cittàe attiviste provenienti da ogni angolo d'..., delegati, giornalisti: eravamo tutti esausti, era impossibile mettere in prospettiva i ... Non l'ha detto un attivista direbellion , ma Boris Johnson alla Cop26. Non esattamente ... Attivisti Extinction Rebellion si difendono: non abbiamo bruciato auto Enjoy - RomaDailyNews Extinction Rebellion rigetta ogni sospetto legato all’incendio anonimo di auto di ENI. Le azioni di disobbedienza civile di Extinction Rebellion non sono ...Un atto di protesta avvenuto dopo la manifestazione "NotMyTaxonomy" (non è la mia tassonomia) tenuta con Legambiente e Fridays for ...