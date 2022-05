Zarate torna in Argetina: c’è la firma con l’Atletico Platense (Di domenica 29 maggio 2022) Mauro Zarate dopo due anni in Brasile ritornerà in Argentina: c’è la firma con l’Atletico Platense Mauro Zarate è pronto a tornare a giocare in Argentina. L’ex attaccante di Lazio, Inter e Fiorentina, negli ultimi due anni era in Brasile a giocare. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ora Zarate ha firmato per l’Atletico Platense e ripartirà dal suo Paese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Maurodopo due anni in Brasile ritornerà in Argentina: c’è laconMauroè pronto are a giocare in Argentina. L’ex attaccante di Lazio, Inter e Fiorentina, negli ultimi due anni era in Brasile a giocare. Come riportato da Gianluca Di Marzio, orahato pere ripartirà dal suo Paese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pasqualinipatri : Nuova avventura per Mauro Zarate: l’argentino torna a giocare in patria e ricorda il suo passato alla Lazio… - laziopress : Nuova avventura per Mauro Zarate: l’argentino torna a giocare in patria e ricorda il suo passato alla Lazio… - sportli26181512 : Mauro Zarate torna in patria: nuova avventura con il Platense: L'ex attaccante di Lazio, Inter e Fiorentina torna i… - LALAZIOMIA : Nuova avventura per Mauro Zarate: l’argentino torna a giocare in patria e ricorda il suo passato alla Lazio… - CalcioArg : #Zarate torna in Argentina ?? -