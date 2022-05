Advertising

sportli26181512 : Whelan: 'Wan-Bissaka firmerà con la Roma': L'ex attaccante del Leeds United, Noel Whelan, ha parlato in esclusiva a… - forzaroma : Whelan: “Wan-Bissaka dovrebbe firmare per la Roma, Mourinho lo conosce” #ASRoma -

ForzaRoma.info

L'ex attaccante del Leeds United , Noel, ha parlato in esclusiva al podcast di Football Insider condotto da Russell Edge consigliando alla Roma di Mourinho di acquistare- Bissaka dal Manchester United nella prossima sessione di ...L'ex attaccante del Leeds United , Noel, ha parlato in esclusiva al podcast di Football Insider condotto da Russell Edge consigliando alla Roma di Mourinho di acquistare- Bissaka dal Manchester United nella prossima sessione di ... Whelan: “Wan-Bissaka dovrebbe firmare per la Roma, Mourinho lo conosce” Man Utd defender Aaron Wan-Bissaka has been tipped to join Jose Mourinho’s Roma this summer as he “suits an Italian style”. The right-back made the move to Man Utd ahead of the 2019/20 campaign. He ...L'ex attaccante del Leeds consiglia il terzino alla Roma: "Penso che si adatti allo stile italiano perché ha una mentalità molto difensiva" ...