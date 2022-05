Uefa, squadra dell’anno in Champions: è il Real la squadra più rappresentata (Di domenica 29 maggio 2022) La Uefa ha stilato, all’indomani della finale di Champions League, la formazione con i giocatori migliori della competizione, in questa stagione. Tra gli undici si notano ben tre giocatori del Real Madrid, club più rappresentato, seguito da Bayern Monaco e Manchester City. Spunta anche qualche sorpresa come Reinildo dell’Atletico, Danjuma del VillarReal o il Lanciere Haller. Presente del Liverpool solo Salah. Big points this season. Which players did your team proud? @PlayStationEU #UCLTOTS #UCL pic.twitter.com/H8hTrQbaPu — Uefa Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Laha stilato, all’indomani della finale diLeague, la formazione con i giocatori migliori della competizione, in questa stagione. Tra gli undici si notano ben tre giocatori delMadrid, club più rappresentato, seguito da Bayern Monaco e Manchester City. Spunta anche qualche sorpresa come Reinildo dell’Atletico, Danjuma del Villaro il Lanciere Haller. Presente del Liverpool solo Salah. Big points this season. Which players did your team proud? @PlayStationEU #UCLTOTS #UCL pic.twitter.com/H8hTrQbaPu —League (@League) May 29, 2022 SportFace.

