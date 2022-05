Ucraina, “la guerra potrebbe essere più lunga del previsto” (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – “Questa guerra” con la Russia “potrebbe essere più lunga del previsto”. Lo scrive sul suo canale Telegram la vicepremier Ucraina Irina Vereshchuk. “La nostra terra non la daremo via. Non rinunceremo alla nostra terra. Stiamo lottando per questo e la stiamo riconquistando. Quindi forse questa guerra sarà più sanguinosa di quanto immaginassimo”. “Dopo il 24 febbraio – aggiunge – la vita di tutti gli ucraini è cambiata. In particolare, per coloro che attualmente vivono nei territori temporaneamente occupati. È molto difficile per loro ora. Molti di loro ora devono prendere decisioni difficili per se stessi e le loro famiglie”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – “Questa” con la Russia “piùdel”. Lo scrive sul suo canale Telegram la vicepremierIrina Vereshchuk. “La nostra terra non la daremo via. Non rinunceremo alla nostra terra. Stiamo lottando per questo e la stiamo riconquistando. Quindi forse questasarà più sanguinosa di quanto immaginassimo”. “Dopo il 24 febbraio – aggiunge – la vita di tutti gli ucraini è cambiata. In particolare, per coloro che attualmente vivono nei territori temporaneamente occupati. È molto difficile per loro ora. Molti di loro ora devono prendere decisioni difficili per se stessi e le loro famiglie”. L'articolo proviene da Italia Sera.

