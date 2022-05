Scritte no vax a Palermo contro il ministro Speranza (Di domenica 29 maggio 2022) Scritte contro Roberto Speranza sono apparse questa mattina all'ingresso di Villa Filippina a Palermo, dove questa mattina il ministro della Salute parteciperà a una manifestazione a sostegno del ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022)Robertosono apparse questa mattina all'ingresso di Villa Filippina a, dove questa mattina ildella Salute parteciperà a una manifestazione a sostegno del ...

Advertising

LiveSiciliaPA : Scritte no vax contro il ministro Speranza a Palermo - NuovoSud : Scritte no vax comparse a Palermo contro il ministro Speranza - palermo24h : Scritte no vax a Palermo contro il ministro Speranza - ilSicilia : #Cronaca #novax Palermo, scritte no vax contro il ministro Speranza - blogsicilia : #notizie #sicilia Scritte no vax contro il ministro Roberto Speranza a VIlla Filippina - -