Roma, caos in trattoria: ubriaco molesta i clienti e sputa sui carabinieri (Di domenica 29 maggio 2022) ubriaco è entrato in una trattoria e ha preteso, quasi con forza e violenza, di vedere la finale di Champions League, quella che si è tenuta ieri sera fra Liverpool e Real Madrid, senza consumare. Poi, come se non bastasse, ha minacciato i clienti del ristorante, ha iniziato a inveire contro di loro, al punto che il titolare ha dovuto allertare il 112 per tenere a freno la furia di quel ragazzo. Sputi e molestie nel ristorante all’Esquilino durante la partita Prima ubriaco ha preteso di vedere la partita senza consumare, al grido di ‘Io non pago nulla’, poi ha minacciato i clienti. E quando sul posto, in un ristorante di via Gioberti vicino alla Stazione Termini, intorno alle 22.30 di ieri, sono intervenuti i carabinieri lui, un ragazzo classe 1995 del Gambia, ha scatenato tutta la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 maggio 2022)è entrato in unae ha preteso, quasi con forza e violenza, di vedere la finale di Champions League, quella che si è tenuta ieri sera fra Liverpool e Real Madrid, senza consumare. Poi, come se non bastasse, ha minacciato idel ristorante, ha iniziato a inveire contro di loro, al punto che il titolare ha dovuto allertare il 112 per tenere a freno la furia di quel ragazzo. Sputi e molestie nel ristorante all’Esquilino durante la partita Primaha preteso di vedere la partita senza consumare, al grido di ‘Io non pago nulla’, poi ha minacciato i. E quando sul posto, in un ristorante di via Gioberti vicino alla Stazione Termini, intorno alle 22.30 di ieri, sono intervenuti ilui, un ragazzo classe 1995 del Gambia, ha scatenato tutta la ...

